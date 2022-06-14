انت الان تتابع خبر زي القمر لمامتهم.. اتفرج أول صور لنجلي ريم مصطفى بعد حديثها عنهما والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن كشفت الفنانة ريم مصطفى عن تفاصيل حياتها الشخصية لأول مرة، وتصريحها بأنها مطلقة ولديها ولدين، أصبح لدى الجمهور فضول كبير لرؤية ابني الفنانة الشقراء.

ريم مصطفى: طُلقت بعد 10 سنوات زواج وعلاقتي بطليقي قائمة على الاحترام

وكانت الفنانة ريم مصطفى قد صرحت خلال لقائها أمس في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أنها انفصلت عن زوجها بعد زواج دام 10 سنوات، موضحة أن طليقها من الشخصيات الراقية المحترمة، وأن الطلاق وقع بينهما لوجود اختلاف كبير في شخصيتهما، مؤكدة وجود علاقة صداقة بينهما.

وعن علاقتها بنجليها؛ قالت “ريم” أن العلاقة بينها وبين نجليها علاقة صداقة وليس علاقة أم بأبنائها، مشيرة إلى أنها عندما تشعر بالإعجاب ناحية أي شخص تبوح لهما بذلك، فهي تستشيرهما في كل تفاصيل حياتها.

يُذكر أن مسلسل “سوتس بالعربي” هو أخر أعمال الفنانة ريم مصطفى، والذي عُرض في سباق رمضان الماضي، واشترك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم آسر ياسين، أحمد داوود، تارا عماد، صبا مبارك، مصطفى درويش، سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد.