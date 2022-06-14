انت الان تتابع خبر حفل غنائي في مصر يجمع بين إليسا ووائل كفوري.. اعرف التفاصيل من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حفل غنائي جديد في مصر يجمع بين الثنائي اللبناني إليسا ووائل كفوري، وذلك بعد نجاحهما في حفلهما الأخير في الكويت.

ومن المقرر أن يُقام الحفل في مدينة الغردقة، وذلك يوم 1 يوليو المُقبل، وسيتم طرح التذاكر والإعلان عن أسعارها خلال الفترة المُقبلة.

كما أعلن المطرب وائل كفوري عن استعداده لإحياء حفلًا غنائيًا في دولة قطر، حيث نشر من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” الملصق الدعائي للحفل، وأرفق معه التعليق التالي: “قطر مرة أخرى يوم 17 يونيو”، ومن المقرر إقامة الحفل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

إليسا تستثمر نجاح أغنية “من أول دقيقة”

وكانت المطربة اللبنانية إليسا قد حققت نجاحًا كبيرًا بعد طرح أغنيتها الأخيرة “من أول دقيقة” والتي غنتها مع المطرب المغربي سعد لمجرد، وزاد عدد مشاهداتها على منصة “يوتيوب” عن 100 مليون مشاهدة.

وفي حفل “إليسا” الأخير بموسم الرياض، أدت تلك الأغنية أمام الجمهور الذي تفاعل معها بشدة، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.