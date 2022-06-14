انت الان تتابع خبر في ذكرى ميلاد زبيدة ثروت.. تعرف على وصيتها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر يونيو، هو ذكرى ميلاد الفنانة الجميلة الراحلة زبيدة ثروت، التي خلدت أسمها بالعديد من الأعمال الفنية التي علقت في أذهان الكثير من محبيها، ولهذا نتذكرها اليوم في ذكرى ميلادها، ونقدم لكم بعض المعلومات التي لا يعلمها عنها الكثيرون.

وصية زبيدة ثروت

استضاف الإعلامي عمرو الليثي الفنانة الجميلة زبيدة ثروت، وقد قالت له أثناء الحوار الذي دار بينها، أنها كانت لا تعلم بحب عبد الحليم حافظ لها، إلا من بعد زواجها وحبها لزوجها ولحياتها الأسرية، كما أنها قد أكدت له أنها لو كانت تعلم لكانت وافقت على الفور على الزواج منه، وقد علقت على هذا قائلة: “كنت هوافق ونص طبعًا “.

ومن الجدير بالذكر أن يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر عام 2016، شهد وفاة الفنانة الجميلة زبيدة ثروت، وقد أوصت قبل وفاتها بأن تدفن بجوار الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وهذا لحبها الشديد له، وقد أشارت إلى أن عبد الحليم حافظ أوصى بوضع صورة زبيدة ثروت معه في قبره.

يعد فيلم دليلة هو أول أعمال الفنانة زبيدة ثروت السينمائية، وقد ظهرت في الفيلم لعدة دقائق فقط مع الفنانة الراحلة شادية والفنان الراحل عبد الحليم حافظ، حتى استطاعت أن تقوم ببطولة فيلم يومي من عمري أمام الفنان عبد الحليم حافظ.