انت الان تتابع خبر ريم مصطفى أصبحت تريند جوجل بعد تصريحاتها.. اعرف قالت إيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منذ حلقة الفنانة ريم مصطفى أمس في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة ON، أصبحت “ريم” حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنها تصدرت تريند جوجل.

حيث تناولت ريم مصطفى خلال اللقاء تفاصيل عن حياتها الشخصية كشفت عنها للمرة الأولى، فقد صرحت بأنها مطلقة ولديها ولدين، من زواج حدث وهي في التاسعة عشر من عمرها واستمر لمدة 10 سنوات، حتى وقع الطلاق نتيجة الاختلاف الكبير في شخصيتها عن زوجها، موضحة أن العلاقة التي تربطها بأبنائها قائمة على الصداقة الحقيقية.

ريم مصطفى: أنا شقرا بس مش كيوت.. أنا راجل العيلة وسط أهلي

وأشارت “ريم” إلى أنه على الرغم من ملامحها الهادئة؛ إلا أن شخصيتها في الواقع عكس تلك الملامح تمامًا، مؤكدة أنها رجل وسط عائلتها، وأن والدتها تقول لها عندما تقود السيارة بأنها تشعر بأن قيادتها قيادة رجل وليس امرأة.

وتابعت أن الناس ينخدعون في ملامحها، ويعتقدون أنها رقيقة و”متدلعة”، ولكنها في الواقع تمتلك شخصية قوية للغاية مقارنة بباقي أشقائها.

ريم مصطفى: شخصيتي في “سوتس بالعربي” تشبهني في الحقيقة

وقالت “ريم” أن شخصية “كاميليا” التي جسدتها في مسلسل “سوتس بالعربي” تشبهها بشدة، فهي في الواقع تهتم بأدق التفاصيل ولا تعرف كلمة مستحيل.

وأوضحت أنها كانت تنوي الاعتذار عن هذا الدور بسبب صغر مساحته، ولكنها بعد ذلك اكتشفت أن الشخصية مؤثرة بالفعل، وأصبح هذا الدور من الأدوار المحببة إليها.