انت الان تتابع خبر غادة عبد الرازق تستمتع بعطلتها الصيفية.. وتخطف قلوب محبيها عبر إنستجرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مؤخرًا الفنانة غادة عبد الرازق بمشاركة مجموعة من صورها الجديدة من أحدث جلسة تصوير، وقد نالت صورها على إعجاب مجموعة كبيرة جدًا من محبيها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام “.

غادة عبد الرازق تتألق في عطلتها الصيفية

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق محبيها ومتابعيها مجموعة من صورها الجديدة، التي قد تألقت بإطلالة صيفية جذابة، فجذبت جمهورها بلوك كاجوال خطفت به القلوب والأنظار، بالإضافة إلى ظهورها بتسريحة شعر كيرلي، وقامت غادة عبد الرازق بارتداء فستان مشجر طويل، استطاع أن ينال على إعجاب الكثير من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

من الجدير بالذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق قامت بتقديم مجموعة من الأعمال الفنية المتألقة، وكان مسلسل لحم غزال آخر ما قدمته، وقد تم إذاعته خلال شهر رمضان 2021، وتألقت من خلاله برفقة مجموعة كبيرة من المع نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان شريف سلامة، والفنان عمرو عبد الجليل، ومي سليم ووفاء عامر ومحمد شاهين وأحمد صفوت وأشرف عبد الغفور ورحاب الجمل وشريف دسوقي ووليد فواز وخالد محمود، وكان المسلسل من تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة.