أغانى مسلسل ريڤو تدخل قائمة الأعلى مشاهدة عبر تطبيق أنغامى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:29 مساءً - تعرض منصة Watch it في الفترة الحالية مسلسل "ريڤو" أحدث أعمالها الأصلية، وتدور أحداثه حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات اسمها "ريڤو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها.

ويجسد الفنان أمير عيد ضمن أحداث المسلسل شخصية شادى أشرف مطرب فرقة ريڤو .

ودخلت عدد من اغانى المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة عبر تطبيق انغامى بعد أيام قليلة من طرحها من بينهم اغنية :" على باب السيما - أنا نجم - حكمة الأيام".

ويقدم أمير عيد 10 أغان جديدة ضمن أحداث مسلسل “ريڤو” وهي ..

الكلبه لاسي -احنا انهارده ایه- ياما سوا -everybody loves my baby -house of the rising sun -يا بنت الناس -علي باب السيما -الوقت فات -حکمه الأیام -انا نجم“.

قصة المسلسل

تدور أحداث الحلقات حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات، اسمها "ريفو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة.