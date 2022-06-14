اتفرج بالصور.. ألماسة خاتم زواج جويل ماردينيان الأكبر من إصبعها تثير مواقع التواصل

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت مقدمة البرامج جويل ماردينيان​ مجموعة صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، خلال تمضيتها اجازتها، وظهرت الى جانب تمثال كبير لنمر، وهي ترتدي فستاناً على شكل قميص من عدة ألوان، نسقت معه حذاءً شفافاً ذا كعب عالٍ.

أما أكثر ما لفت المتابعين، فهو خاتم زواج جويل الذي تتوسطه ألماسة كبيرة جداً، تكاد تكون أكبر من إصبعها، ما أحدث بلبلة بين المعلقين الذين نوّهوا الى ضرورة أن تكون جويل حذرة خلال ارتداء هذا الخاتم، تجنباً لتعرضها للسرقة.