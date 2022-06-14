انت الان تتابع خبر حريق هائل في منزل محمد هنيدي.. والسبب صادم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الفنان الكبير محمد هنيدي بمشاركة جمهورة صورة جديدة من داخل منزله، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا “فيس بوك “، وكانت تلك الصور بعد تعرض منزله لحريق بشكل مفاجئء، وكان ذلك السبب وراء صدمة الكثير من محبيه ومتابعيه.

احتراق منزل محمد هنيدي فجأة

قام الفنان محمد هنيدي بنشر صورة جديدة من داخل منزله بعد احتراقه بشكل مفاجئ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا “فيس بوك “، وقد قام بالتعليق على الصورة قائلاً: “الحمد لله.. بيتي ولع فجأة.. بس الحمد لله أن ربنا حفظنا وحفظ الأسرة وانها جت على قد كده ولحقناها بدري “.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي قد قام بنشر صورة له منذ عدة أيام من أمام المسجد النبوي، أثناء قيامه بتأدية مناسك العمرة من المملكة العربية السعودية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر “، وقد قام وقتها بالتعليق على الصورة قائلاً: “كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك سائق ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا، صارت قلوب العاشقين تميل، صلوا على الحبيب “.