انت الان تتابع خبر بعد دعمهم للمثلية.. هشام ماجد يعلن مقاطعته لديزني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الفنان المصري هشام ماجد مؤخرًا بالأعراب عن مدى استيائه من ديزني، خاصة من بعد إعلانهم عن دعمهم للمثلية، وقد قام بالإعلان عن ذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا “فيس بوك “، وقد أتفق معه عدد كبير جدًا من متابعيه.

هشام ماجد يقاطع ديزني

نشر مؤخرًا الفنان هشام ماجد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا “فيس بوك “، عن مقاطعته لديزني، خاصة من بعد إعلانهم عن دعمهم للمثلية، وقد عبر عن مدى استيائه لهذا قائلاً: “طب أنا كنت اشتركت في Disney+ ودلوقتي مش طايقهم وعايز اعاقبهم… امسح ال app ولا مش عقاب اوي دا “.

فقد شهدت الساعات القليلة الماضية، انتشار مقطع فيديو مترجم إلأى اللغة العربية، عن استعداد ديزني لزيادة محتوى المثلية الجنسية بحلقات كرتون الأطفال، وتسعى لتحقيق هذا الهدف شركة إنتاج الرسوم المتحركة كاري بيرك، فقد قامت الشركة بالإعلان عن تعهدها بإنتاج المزيد من الشخصيات الكرتونية، التي سوف تقوم بدعم المثلية حتى تهاية شهر يونيو الجاري.