انت الان تتابع خبر سمية الخشاب: أنا جايبة تيم كامل عشان أشرح للطلبة بطريقتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة سمية الخشاب، أنها تستعين بفريق كامل من أعلى الخريجين، لمساعدتها على شرح الدروس والأسئلة لطلبة الثانوية العامة.وكان أحد متابعي “سمية” على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” قد علق على قيام الفنانة سمية الخشاب بشرح مناهج الثانوية العامة للطلبة قائلًا: “اللي ماسك اكونت الفنانة دكتور من الاوائل و شكله قاعد في شيفت بيتسلى”.الأمر الذي جعل الفنانة ترد عليه قائلة: “انا جايبه تيم كامل من اعلي الخريجين تحصيل وكرياتيفيتي عشان يساعدوني واجي اشرحلكم بطريقتي”.

سمية الخشاب تتصدر التريند بشرح مناهج الثانوية العامة

الجدير بالذكر أن الفنانة سمية الخشاب تصدر التريند على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بعد قيامها بنشر عدة تغريدات تشرح لطلبة الثانوية العامة من خلالها بعض أجزاء المناهج، وأسئلة الامتحانات.

وقد لاقت منشورات “سمية” تفاعل كبير من قِبل طلبة الثانوية العامة، والذين وجهوا لها أسئلة في بعض الجزيئات التي لا يستطيعون فهمها، لترد عليهم “سمية” بشرح ما يجده الطلبة صعبًا، مع توضيح كيفية الإجابة على مختلف الأسئلة.