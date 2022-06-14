اليوم .. ثانى حفلات عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:28 صباحاً - يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلًا موسيقيًا ضخمًا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية اليوم بعد إحيائه أولى حفلات شهر يونيو مساء أمس بالمكان ذاته.

ويرفع حفل اليوم والمقرر أن ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساء شعار كامل العدد حيث نفذت الأيام الماضية جميع تذاكر الحفل، وكانت التذاكر طرحت للجمهور على 5 فئات، وجاءت الأسعار كالآتي:

الفئة الأولى بـ960 جنيهًا.

الفئة الثانية بـ760 جنيهًا.

الفئة الثالثة بـ560 جنيهًا.

الفئة الرابعة بـ410 جنيهات.

الفئة الخامسة والأخيرة بـ260 جنيهًا

شروط الحفل

الحضور بالملابس الرسمية

لا يسمح بدخول جميع أنواع الكاميرات.

لا يسمح بدخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات.

وسبق أن أحيا الموسيقار العالمي عمر خيرت واحدة من أضخم السهرات الصيفية التي ضمت عددا كبيرا من نجوم المجتمع والمشاهير وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

أشعل الموسيقار الكبير أجواء الحفل عدد كبير من أشهر المقطوعات الموسيقية التي تألق بها طوال مشواره الفنى، منها: "إعدام ميت"، "ضمير أبلة حكمت"، "عارفة"، "اللقاء الثانى"، "غوايش"، "عفوًا أيها القانون"، "100 سنة سينما"، و"فيها حاجة حلوة".. وغيرها ما تفاعل معها الجمهور رغم برودة الجو الشديدة .

تميز الحفل بعوامل الإبهار على غرار سهرات اللايف العالمية من تنظيم الثلاثي المتميز إسلام عرفه ومحي الأشموني وعمر الأشموني "x-creavation".