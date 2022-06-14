انت الان تتابع خبر شيرين تسجل أغنية جديدة من ألحان تامر عاشور.. هتقطع شرايينك لما تسمعها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب، لطرح أغنيتها الجديدة والتي انتهت من تسجيلها مؤخرًا، والتي تحمل عنوان “عودتني الدنيا”.

أغنية “عودتني الدنيا” من كلمات أحمد المالكى، وألحان تامر عاشور، وجاري وضع اللمسات النهائية عليها، تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن “شيرين” قد أعلنت في وقت سابق عن تحضيرها لأغنية من تلحين المطرب تامر عاشور، ردًا على أحد المتابعين والذي طلب منها أداء أغاني حزينة.

وكانت آخر أغاني المطربة شيرين عبد الوهاب هي أغنية “يا معافر” والتي غنتها في إعلان لصالح أحد البنوك، وتمت إذاعته في شهر رمضان الماضي، وقد حققت الأغنية نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

كما سافرت “شيرين” إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لإحياء إحدى الحفلات، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا هائلًا، حيث كان مسرح الحفل كامل العدد، وخلاله أمتعت “شيرين” جمهورها بأجمل أغنياتها القديمة والحديثة.