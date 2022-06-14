انت الان تتابع خبر بمشروع سياحي جديد.. عمرو دياب يتصدر التريند والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مؤخرًا الصفحة الرسمية للنجم عمرو دياب عبر موقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا “فيسبوك “، عن اقتراب موعد افتتاح أحد المشاريع السياحية الجديدة، التي تحمل اسم عمرو دياب، ومن وقتها وتصدر الهضبة عمرو دياب التريند.

عمرو دياب يتصدر التريند

تصدر الهضبة عمرو دياب التريند خلال الساعات القليلة الماضية، من بعد الإعلان عن اقتراب افتتاح مشروع سياحي جديد يحمل أسمه.

على الجانب الآخر كشفت الفنانة شيرين رضا الستار عن موعد حفل زفاف أبنتها نور، بالإضافة إلى أنها ذكرت السبب وراء عدم تواجدها معها بلندن من أجل الاحتفال معها بعيد ميلادها، وقالت: “معنديش وقت احتفل بعيد ميلادها للأسف، غيثر إني حطتلها صورة على انستجرام، أنا بصور وهو في لندن.

وبالنسبة لحفل زفاف نور أبنة الفنانة شيرين رضا قالت: “هي اللى تختار أمتى الفرح، أنا مقدرش أحدد هي اللى بتبقى حاسة أمتى مستعدة تتجوز “.

إطلالة نور عمرو دياب في عيد ميلادها

استطاعت نور عمرو دياب أن تتألق بإطلالة جذابة وناعمة للغاية بعيد ميلادها، فقد قامت بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام “.

فقد قامت بارتداء فستان كاجوال بسيط من اللون البيج مع الأبيض، واستطاعت من خلالها أن تلفت لها القلوب والأنظار، وتسابق العديد من متابعيها بتهنئتها بعيد ميلادها