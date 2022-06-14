انت الان تتابع خبر منة شلبي: الدين داخل العقيدة والقلب وبلاش نحمل الأفلام قيم المجتمع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ردت الفنانة منة شلبي، على الهجوم الذي يتعرض له الفن من قِبل منتقدو الأعمال الفنية، وتأثير تلك الأعمال على الدين.

حيث نشرت “منة” من خلال حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك” منشورًا قالت فيه: “الدين لا يهز من عمل فنى.. الدين داخل عقيدتك وقلبك مش هتاثر بفيلم.. الفيلم ممكن يخليك تحس أو تفكر بس مش هيغير عقيدتك أكيد الا لو كانت ضعيفة جدا”.

وأضافت: “المجتمع فيه كل حاجة انزل انت وهتشوف بلاوى أو شوف الاخبار فى الدنيا كلها بس ربنا يستر علينا جميعا فبلاش نحمل الأفلام قيم المجتمع لان المجتمع مليان حاجات حلوة ووحشة جدا.. وانت اللى بتختار تكون من الحلو ولا الوحش مش فرجتك على فيلم”.

يُذكر أن مسلسل “بطلوع الروح” هو آخر عمل فني للفنانة منة شلبي، والذي عُرض في سباق رمضان الماضي، وشاركها في بطولته إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم، أيمن عزب، عادل كرم، من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.