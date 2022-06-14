هنشوف دلال عبد العزيز تاني في فيلم جديد.. اعرف التفاصيل من هنا

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رياض - احمد صلاح - لم يكن مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي عُرض في رمضان قبل الماضي هو آخر عمل فني شهد ظهور الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، فالجمهور على موعد مع آخر فيلم صورته الفنانة الراحلة قبل وفاتها، وهو فيلم “تسليم أهالي”.

حيث نشر هشام جمال، منتج الفيلم، البوستر التشويقي الأول للفيلم المُقرر عرضه في سباق عيد الأضحى، بعد أن تأجل لفترات طويلة زادت عن عامين.

وكان المنتج هشام جمال، قد نشر من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بوستر فيلم “تسليم أهالي” وأرفق معه التعليق التالي: “وأخيرًا”.

يُذكر أن فيلم “تسليم أهالي” يشارك فيه مجموعة من النجوم أبرزهم دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، هشام ماجد، عبد الله مشرف، لوسي، عمرو وهبة، أحمد فتحي، من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

قصة فيلم تسليم أهالي

تدور أحداث فيلم “تسليم أهالي” في إطار كوميدي، حول طبيب بشري يرغب بشدة في الهجرة إلى كندا للعمل هناك، ولكن تظهر في حياته وزوجته امرأة تطاردهما، وتتسبب في إفساد حلم الهجرة.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، قد نشرت منذ أيام صورة تجمعها بالفنان هشام ماجد، ضمن كواليس الفيلم، وهي الصورة التي نالت إعجاب المتابعين.