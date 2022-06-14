انت الان تتابع خبر محمد عطية: الفن النظيف مصطلح مضلل.. واللي مش عاجبه التحرر الفني مايشاركش فيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم الفنان محمد عطية، مروجي مصطلح الفن النظيف، مؤكدًا أنه مصطلح مضلل وليس له وجود، وطالب من يروج لهذا المصطلح بعدم المشاركة في الفن.

حيث نشر “عطية” من خلال حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” منشورًا قال فيه: “نت بتمثل يبقى لازم تطوع نفسك لكل ما يتطلبه منك الدور من لبس وشكل وأداء يناسب الشخصية اللي أنت بتلعبها مش العكس.. يجيلك دور تقوم مطوعه ليتماشي مع معتقداتك الشخصية، مفيش حاجة اسمها كدا، لو مستحرم التمثيل متمثلش، إنما تقعد تقولنا ادعاءتك الإخلاقية ليه؟”

وأضاف: “فيش حاجة اسمها الفن النظيف ده مصطلح مضلل مالوش أي معنى، في حاجة إسمها فن، نقطة، عاجبك بالتحرر الإبداعي فيه أهلاً وسهلاً مش عاجبك أتفضل متشاركش ومتتفرجش”.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عطية كانت أغنية “طنش” من كلماته وألحانه وتوزيع وماستر ومكس نادر حمدي، وقد تم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، وأخرج الكليب المخرج جاد شويري.