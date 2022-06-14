انت الان تتابع خبر أحلام: لا أرتدي ملابس من ماركات عالمية لأنني في حد ذاتي ماركة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وأضافت “أحلام” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلة: “من الممكن ان ارتدي قميص ليس ماركة ولكنه مناسب لي، ولكن هذا لا يعني انه في حال اعجبني قطعة ملابس من ماركة عالمية سوف اقوم بارتدائها”.

وتابعت: “الماركات العالمية في الملابس في بعض الاحيان تصدر ملابس عليها نقوش من الورد ، وسوف ارتديها هذا العام ولكن في العام المقبل لن تكون مناسبة ، لذا فارتدي قميص كلاسيكي يجوز ارتداءه بعد عدة سنوات”.

يُذكر أن المطربة الإماراتية أحلام عُرف عنها حبها الشديد لارتداء المجوهرات الثمينة والملابس من أشهر الماركات العالمية، وهو ما جعلها توضح هذا الأمر عبر “إنستجرام”.

قالت المطربة الإماراتية أحلام، أنها لا ترتدي ملابس من ماركات عالمية، لأنها ترى نفسها أنها في حد ذاتها ماركة، وليست فاترينا لعرض الماركات.