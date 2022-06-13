مشيدًا بأداء نسرين طافش في جوقة عزيزة.. أيمن زيدان: كنتِ مدهشة بشخصية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 07:25 مساءً - أيمن زيدان يشيد بأداء نسرين طافش: كنتي مدهشة بشخصية عزيزة و لا تكترثي لاحد

أشاد النجم الكبير أيمن زيدان بالنجمة نسرين طافش، وذلك تعليقًا على دورها في المسلسل السوري "جوقة عزيزة"، والذي قدمته نسرين رمضان الماضي وحقق ردود أفعال واسعة في الوطن العربي.

وطالب أيمن زيدان من نسرين طافش أن لا تكترث ببعض الأصوات التي تهاجم تجربتها في المسلسل، مشيرًا إلى أنها قدمت شخصية متنوعة وصعبة وكانت تجربة صعبة تستحق الاهتمام، وتصفًا دورها في المسلسل بـ"المهدش".

ووجه أيمن زيدان تصريحاته لنسرين طافش قائًلا: "لا تكترثي بالقسوة التي مارسها البعض، وتذكري لا ترمى بالحجارة سوى الشجرات المثمرة، وستظلين واحدة من زهرات الدراما السورية".

فيما أتفق مع تصريحات نديم زيدان المخرج السوري سمير حسين، موضحًا أن الدور كان مهم وأن نسرين طافش فنانة مهمة وموهوبة وتستحق التقدير.

وأضاف قصي قدسية، الكاتب السوري، أن نسرين تعرضت للظلم من البعض، لافتًا أن ذلك كان بدافع الحقد والغيرة، مشددًا أن الدليل على ذلك أن المهاجمين كانوا يرددون نفس الكلام، في حين أن الاختلاف يكون نابع من كل شخص وليس ترديد لكلمات الغير.

ويذكر أن النجمة نسرين طافش شاركت رمضان الماضي بمسلسل جوقة عزيزة، والذي حقق نجاح كبير، وهو من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحاق وبطولة:" سلوم حداد، عبد الفتاح المزين، كرم شعراني، هبة نور، إيمان عبد العزيز، وسام حنا، وائل زيدان، كرم شعراني".