يوميات ابو الزيك.. عريس من جهة حكومية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 06:28 مساءً - لما يتعمد موظف حكومي تمت إقالته على خلفية اتهامات بالفساد المالي ، إخراج لسانه لكل الشعب المصري ويقيم فرح أسطوري لجنابه بتكلفة تتجاوز عشرة مليون جنيه على أقل تقدير ، ويكون المعازيم على كل شكل ولون ، اعلاميين وسياسيين واقتصاديين ورموز أنظمة سابقة ، يبقى أكيد في حاجة غلط ، والناس المطحونة في ظل غلاء المعيشة لهم حق انهم يعرفوا من أين له كل هذا رغم أنه مجرد موظف حكومي ، وده السؤال إللي ننتظر إجابة عنه من الأجهزة الرقابية في هذه الدولة ، وطبعا ألف مبروك يا عريس وياريت وش العروسة يكون حلو عليك مع إني " أشك" في ذلك ، يا مسهل يارب.