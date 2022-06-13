انت الان تتابع خبر حقيقة منع عرض كارتون Light year لاحتوائه على مثلية.. المصنفات تكشفها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام الدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بالكشف عن مصير فيلم Light year الكارتوني من العرض في مصر، وذلك بعدما انتشرت الكثير من الأنباء التي توجد حول احتوائه على مشاهد مثلية جنسية.

حقيقة منع عرض كارتون Light year لاحتوائه على مثلية

وأكد عبد الجليل أنه لم يتم منع فيلم Light year في مصر وهو يتم عرضه حتى الوقت الحالي، ولم يتم عرضه على الرقابة إلى الوقت الحالي ولم تتم مشاهدته، وأثار الفيلم حالة من الجدل الكبير بعد منع عرضه في العديد من الدول العربية لأنه يحتوى على بعض المشاهد المثلية.

قصة يتناولها فيلم Light year الكارتوني

وبالرغم من تناول فيلم Light year شخصية كرتونية شهيرة ارتبط بها الجمهور العربي والمصري، ضمن سلسلة الرسوم المتحركة “Toy STOR”، وهو يتناول القصة الخاصة بحارس الفضاء “باظ يطير” وهو الذي ظهر في سلسلة أفلام ديزني الشهيرة، وبسبب مشاهد قبلة بين شخصين مثليين الجنس ضمن أحداث الفيلم، وتم رفض الفيلم في العديد من الدول رقابياً في كلاُ من الكويت والسعودية والإمارات والبحرين.