غدا.. بدء عروض أفلام المهرجان القومي للسينما بساحة الأوبرا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 05:22 مساءً - تبدأ في السادسة مساء غدا الثلاثاء بسينما الهناجر في ساحة الأوبرا التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عروض الأفلام المشاركة بالدورة الرابعة والعشرون من المهرجان القومي للسينما المصرية والذي ينظمه قطاع الصندوق، وتستمر العروض كل ثلاثاء من كل أسبوع.

وتبدأ العروض بالأفلام الروائية القصيرة: "مش بالورقة والقلم" إخراج أحمد محمد عبده وانتاج المركز القومي للسينما، " فيلحيا أبو الفصاد" إخراج حازم مصطفي وانتاج المركز القومي للسينما .

الأفلام التسجيلية: "نص نعل" إخراج أحمد محمد ابراهيم من انتاج المركز القومي للسينما، "فارس الكلمة" إخراج كريم الشحري من انتاج المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، "بكون حرة" إخراج شريف فتحي سالم انتاج المرايا للثقافة والفنون، "بيت جميل" إخراج أحمد محمد إبراهيم انتاج المركز القومي للسينما، "سحر الأواني" إخراج أحمد محمد ابراهيم وانتاج المركز القومي للسينما، "أبواب مكة" إخراج مهند دياب انتاج وزارة التضامن الاجتماعي.