انت الان تتابع خبر رانيا يوسف تحتل التريند من جديد بفستان صيفي جريء.. شوف من هنا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة رانيا يوسف على متابعيها من جديد، بصورة جديدة تميزت فيها إطلالتها بالبساطة والجمال في آن واحد.

حيث نشرت “رانيا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة تظهر فيها وهي جالسة على متن يخت وسط البحر، مرتدية فستانًا قصيرًا، وأرفقت مع الصورة تعليقًا قالت فيه: “يمكن لنسيم الصباح أن يجعل يومك كله سعيدًا”.

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة رانيا يوسف هو مسلسلها الجديد “عالم تاني”، والذي انتهت من تصويره منذ أيام، ويشاركها في بطولته مجموعة من النجوم منهم فراس سعيد، نضال الشافعي، فريال يوسف، مروة عبد المنعم، سميرة صدقي، نبيل نور الدين، إيمان يوسف، صوفيه، من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.