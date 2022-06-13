انت الان تتابع خبر شوف هنا الزاهد قالت إيه عن البوستر المزيف لفيلم “بحبك”والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نفت الفنانة هنا الزاهد أن يكون الملصق الدعائي الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا لفيلم “بحبك” هو البوستر الرسمي للفيلم.

وكان قد انتشر ملصق دعائي للفيلم الذي تشترك في بطولته هنا الزاهد، ويظهر فيه لقطات لتامر حسني وهنا الزاهد وهي تبكي، مما أثار موجة من السخرية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمر الذي جعل “هنا” تعلق على هذا الملصق من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” قائلة: “اللي عامل البوستر دا حب يوجب معايا أوي بس ليه كدا يا عم طيب .. انتظروا البوستر الرسمي قريبا”.

يُذكر أنه من المقرر طرح فيلم “بحبك” في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى، ويشترك في بطولة الفيلم تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى مفتي، تأليف وإخراج تامر حسني.