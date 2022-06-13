بعد شهر من زواجها .. تفاصيل جديدة بشأن طلاق الفنانة السورية لميس صاحبة اغنية مسيطرة

الرياض - محمد الاطلسي - حققت الفنانة السورية لميس على شهرة واسعة في الوسط الفني العربي، وخصوصا بعد إصدارها لأغنية مسيطرة، والتي حققت نجاحا كبيرا ونسبة عالية من المشاهدات على قناة اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويبحث الكثير من الأشخاص عن أهم المعلومات عن الفنانة السورية لميس، وخصوصا بعد انتشار خبر طلاقها عبر وسائل السوشيال ميديا، وسنقدم لكم عبر هذا المقال، أهم التفاصيل عن هذا الموضوع، وكل ما يتعلق به.

من هي لميس صاحبة أغنية مسيطرة

اسمها هو لميس كان، وهي الفنانة السورية التي اشتهرت بأغنية مسيطرة، والتي انتشرت بشكل واسع على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت هذه الأغنية على ملايين المشاهدات في مدة زمنية قصيرة، والفنانة لميس هي فنانة صاعدة سورية الجنسية، ولدت في العاصمة السورية دمشق، وكانت تهوى الفن والغناء منذ صغرها، واستطاعت أن تحقق عدد كبير من المتابعين والمعجبين بها وبأعمالها الفنية وخصوصا من فئة الشباب في دول الوطن العربي المختلفة، وهي فنانة في بداية مشوارها الفني، وتطمح لتحقيق المزيد من الشهرة والنجومية من خلال غنائها وأدائها الفني.

لميس كان صاحبة أغنية مسيطرة

إن الفنانة السورية لميس كان هي فنانة شابة صاعدة، فقد تميزت بجمالها وجاذبيتها، فقد حصلت على لقب ملكة جمال العرب في جمهورية مصر العربية في عام 2017، ومنها انطلقت لتدخل إلى عالم الفن والنجومية وتحقق شهرة كبيرة في دول العالم العربي، وقد شاركت الفنانة لميس كان الفنان في فيلم تصبح على خير مع الفنان المصري تامر حسني، حيث حقق هذا الفيلم نسبة عالية من المشاهدات في معظم دور السينما المصرية وكذلك على قناة اليوتيوب، ثم أصدرت الفنانة لميس أغنية مسيطرة كأول أغنية لها، وغنتها باللهجة المصرية، وقد أحدثت هذه الأغنية ضجة واسعة، وخصوصا في المجتمع العربي الذي غالبا ما يكون فيه الرجل مسيطر على المرأة في معظم الدول.

أغنية مسيطرة للفنانة لميس

يبحث الكثير من الأشخاص عن كلمات أغنية مسيطرة، وخصوصا الفتيات الشابات، فقد انتشرت هذه الأغنية بشكل واسع وحققت نسبة عالية من المشاهدات في دول الوطن العربي، وأصبح الكثير من الأشخاص يرددونها سواء شباب أو شابات أو حتى الأطفال تغنوا بها، وقد اشتهرت الفنانة لميس كان بفضل هذه الأغنية، ودخلت إلى عالم النجومية والشهرة، وتبحث الفتيات عن كلمات أغنية مسيطرة على محركات البحث المختلفة، وقد علقت الفنانة السورية لميس عن أغنيتها مسيطرة، حيث قالت إنها لم تكن تقصد السيطرة على الرجل بشكل قاسي أو البلطجية مثلما تقوم بها الفتيات على موقع التيك توك، بل إنها كانت تقصد أن تسيطر الفتاة بأنوثتها ورقتها على الرجل، وقد علقت لميس هذا التعليق بعد أن انتشرت الكثير من المقاطع على موقع التيك توك للفتيات وهن يثبتن سيطرتهن عن طريق قيامهم بطرق قاسية.

كلمات أغنية مسيطرة للفنانة لميس كان

وهي م أشهر الأغاني التي غنتها الفنانة السورية لميس كان، ويبحث الكثير من الأشخاص عن كلمات هذه الأغنية وهي كالتالي:

مسيطرة.. همشيك مسطرة.

هخليك لو شوفت في شارع بنت تبص لورا.

أيوه أنا مسيطرة، يا حتة سكرة.

طول ما أنتا معايا، تمشي على هوايا، أنا متكبرة.

في حاجات حذرتك منها، وعنيك إزاي هتلمها.

أنا قلبتي منتش قدها، أنا واحدة الغيرة في دمها.

استنى أنا لسه بكلمك، ولأمته أنا هفضل أفهمك.

من يوم ما قابلتك قولتلك، لو بصيت بره هزعلك.