جينيفر هدسون تنضم لنجوم EGOT بعد فوزها بجائزة توني للمسرح

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 02:26 مساءً - انضمت الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر هدسون لفئة مميزة من النجوم العالميين بعد حصولها على جائزة بحفل توني للمسرح صباح اليوم، ضمن فريق منتجي مسرحية A Strange Loop.

أصبحت جينيفر هدسون التي تبلغ من العمر 40 عاما EGOT، وهو مصطلح يطلق على مجموعة مميزة من الأشخاص الذي فازوا بجوائز (الإيمي، الجرامي، الأوسكار، توني).

شاركت جينيفر هدسون كمنتج مشارك في المسرحية الموسيقية A Strange Loop، بعد قرارها باتخاذ خطوة مختلفة في مشوارها الفني والانتقال للعمل في مسارح برودواي، لتنضم لمشاهير آخرين مثل بيلي بورتر، وميندي كالينج وغيرهم.

فازت جينيفر هدسون بجائزة الأوسكار عام 2007، عن دورها في فيلم Dreamgirls، إلى جانب جائزتي جرامي أحداهما كأفضل ألبوم R&B، وفاز فيلمها القصير الذي شاركت فيه كمنتجة تنفيذية Baba Yaga بجائزة داي تايم إيمي.