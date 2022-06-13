تعرف على شروط وأسعار تذاكر حفل عمر خيرت بدار الأوبرا اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 02:26 مساءً - يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلًا موسيقيًا ضخمًا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الاثنين، ويعد هذا الحفل الأول له خلال شهر يونيو بدار الأوبرا حيث من المقرر أن يحيي حفله الثاني مساء غد الثلاثاء بالمكان ذاته.

ويرفع حفل اليوم والمقرر أن ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساء شعار كامل العدد حيث نفذت الأيام الماضية جميع تذاكر الحفل، وكانت التذاكر طرحت للجمهور على 5 فئات، وجاءت الأسعار كالآتي:

الفئة الأولى بـ960 جنيهًا.

الفئة الثانية بـ760 جنيهًا.

الفئة الثالثة بـ560 جنيهًا.

الفئة الرابعة بـ410 جنيهات.

الفئة الخامسة والأخيرة بـ260 جنيهًا

شروط الحفل

الحضور بالملابس الرسمية

لا يسمح بدخول جميع أنواع الكاميرات.

لا يسمح بدخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات.

وسبق أن أحيا الموسيقار العالمي عمر خيرت واحدة من أضخم السهرات الصيفية التي ضمت عددا كبيرا من نجوم المجتمع والمشاهير وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.