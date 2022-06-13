هنا الزاهد: بوستر فيلم بحبك المتداول مزيف

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 02:26 مساءً - كشفت الفنانة هنا الزاهد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي توتير ، حقيقة البوستر المتدوال لفيلمها الجديد بحبك .

وعلقت هنا الزاهد، عبر صفحتها على موقع توتير على البوستر المزيف قائلة : ال عامل البوستر ده حب يوجب معايا اوي بس تمام ليه كده يا عم طيب .. انتظروا البوستر الرسمي قريب" .

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.