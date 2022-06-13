الخميس المقبل.. حمادة هلال يطرح الفرح مالينا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 02:26 مساءً - يستعد الفنان حمادة هلال لطرح أحدث أغانيه “الفرح مالينا” الخميس المقبل عبر حسابه بموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وكتب حمادة هلال عبر حسابه بتطبيق انستجرام :"انتظروا ان شاء الله اغنية ( #الفرح_مالينا ) يوم الخميس القادم الساعه 5 مساءً على قناتي الرسميه على اليوتيوب ،باذن الله هتكون الاغنيه الرسميه لكل الافراح العربيه".

وكان قد كشف الفنان حمادة هلال عن إعجابه بما يقدمه الفنان أحمد مكى فى أعماله الدرامية أو الغنائية؛ مؤكدا أنه من يمتلك موهبة كبيرة كما علق على استعانة مكى بمسلسل المداح فى مشهد بمسلسل الكبير أوى.