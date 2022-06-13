انت الان تتابع خبر في ظهور جرئ.. فستان أمينة خليل الأبيض يسحر متابعيها على إنستجرام والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في أحدث ظهور لها، أطلت من جديد الفنانة أمينة خليل على متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بملابس بسيطة وإطلالة مميزة نالت إعجابهم.

حيث نشرت “أمينة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لها من حفل توزيع جوائز “EEA”، حيث كان ترتدي فستانًا أبيض قصير، وتضع مكياج هادئ.

وقد لاقت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها على “إنستجرام” والذين أبدوا إعجابهم بالإطلالة المميزة لنجمتهم المُفضلة.

يُذكر أن مسلسل “العائدون” هو أخر أعمال الفنانة أمينة خليل، والذي اشتركت به في سباق رمضان الماضي، واشترك معها في بطوله عدد كبير من النجوم على رأسهم أمير كرارة، محمود عبد المغني، محمد فراج، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، صبري عبد المنعم، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.