انت الان تتابع خبر علي قاسم: أنا محظوظ.. وهذا أصعب قرار اتخذته في حياتي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال الفنان علي قاسم، أن أصعب قرار اتخذه في حياته هو ترك وظيفته بمجال تخصصه بالهندسة، والعمل في مجالات أخرى مثل الترجمة والعقارات، مؤكدًا أن الحياة مجازفة وهذا القرار لم يكن سهلًا.

وأضاف “علي” خلال لقاءه في برنامج «DMC»، أنه دخل مجال التمثيل متأخرًا، على الرغم من سعيه مبكرًا لخوض تلك التجربة، إلا أن خوفه منها استمر لسنوات، مشيرًا إلى أنه أول مرة خاض تلك التجربة كانت في عام 2016.

على قاسم: ماكنتش متخيل هعمل إيه في التمثيل

وأشار على قاسم إلى أنه لم يكن يؤمن بموهبته بقدر ما كان يحاول تصديق نفسه، موضحًا أنه لم يكن يمتلك رؤية حول ما يمكن أن يفعله في هذا المجال، وظل لمدة 4 سنوات يتعاون مع الفنان أحمد كمال.

وعن أكثر ما استفاد منه في مشواره الفني؛ أكد “قاسم” أنه الحظ، والذي تمثل في الفرصة الأولى، وكل ما حدث بعد ذلك مرتبط بأول تجربة تمثيلية وهي دوره في مسلسل “طايع” والذي يُعد سببًا في كونه ممثل حتى الآن.