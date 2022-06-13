انت الان تتابع خبر لماذا تعرض خالد سرحان لهجوم شديد من شباب المغرب.. تعرف على القصة كاملة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - لاحظنا تعرض الفنان المعروف خالد سرحان لحالة من الهجوم الشديد من قبل شباب المغرب، ويرجع السبب وراء ذلك، هو هذا الفيديو الذي قد قام بنشره عن أغنية سعد لمجرد وإليسا “من أول دقيقة “، على الرغم من أنه اعتذر وتراجع عن الفيديو بشكل سريع، مؤكدًا أنه كان لا يعلم اسم المغني الذي يغني هذه الأغنية، وعندما أخبره أحد الأصدقاء، قام على الفور بحذف الفيديو.

خالد سرحان وأزمته مع شباب المغرب

نشر الفنان خالد سرحان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا “فيسبوك ” قائلاً تنويه سريع: “في أغنية أنا اتريقت عليها في فيديوعندي على الصفحة امبارح، الأغنية دي كانت تريند على تيك توك، وأنا بكل أمانة مش مميز غير صوت اليسا في الأغنية، ومعرفش مين اللي بيغني معاها، فا صديق ليا كلمني بالصدفة بيقولي شفت الفيديو بتاعك على أغنية سعد لمجرد، قفلت معاه ومسحت البوست في ساعتها “.

وقد تابع خالد سرحان حديثه قائلاً: “أنا الشخص دا ماكنتش أعرفه أصلاً، غير لما مرة من كام سنة اتصور معايا في فرنسا، وبعدها أصدقائي قالولي أن ده مغني واسمه سعد لمجر، عشان كدا حابب اعتذر لمتابعين وجمهوري إني ساهمت في ابراز شخص متهم بالاغتصاب في أكتر من دولة وببنات كتير، أنا مش بهاجم ولا حتى بتهم، بس عالاقل مش هتسامح مع شخص متهم بإتهامات لا تغفر زي دي، ولسا لم تثبت براءته لحد دلوقتي.. بعتذرلك تاني “.