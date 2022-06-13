منع عرض فيلم Lightyear في دول عربية..تعرف على السبب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 11:22 صباحاً - أثار فيلم الأنيميشن Lightyear جدلا واسعا في العالم العربي بسبب وجود قبلة بين شخصيتين مثليتين صريحتين، وكما فعلت من قبل رفضت شركة ديزنى حذف هذه المشاهد التي تحتوى على التوجه الصريح للمثلية ،وقررت عدد من الدول عربية منع عرض الفيلم .

منع عرض الفيلم فى الكويت

نشر موقع «الجريدة» الكويتي،أنه قد يتم منع عرض فيلم Lightyear بسبب وجود شخصيتين مثليتين ضمن الأحداث، وذلك بعد رفض «ديزني» حذف المشهد، ليكون الخيار الوحيد أمام وزارة الإعلام هو منع الفيلم، كما حدث مع عدد من الأفلام من إنتاج الشركة في الفترة الماضية، منها «ETERNALLS» بطولة أنجلينا جولي.

الإمارات تعرض الفيلم بإشراف عائلي

على الجانب الآخر، أعلنت سلسلة سينمات «فوكس» في الإمارات عن طرح فيلم «Lightyear» في دور العرض ابتداء من 16 يونيو الجاري، تحت تصنيف «PG»، أي يجب مشاهدته تحت الرقابة العائلية لمن هم أقل من 12 عامًا.

ويتناول الفيلم قصة حارس الفضاء "باز"، الذي ظهر في سلسلة أفلام "ديزني" الشهيرة "Toy Story" وهو بطولة النجم كريس إيفانز الذي يقدم الأداء الصوتي لبطل الفيلم buzz.

وحقق فيلم الأنيمشن Toy Story 4 الذي نال جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة، إيرادات تخطت المليار دولار، والفيلم ضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم: توم هانكس، آنى بوتس، كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لورى ميتكالف، بونى هانت، جودى بنسون، لورى آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكى، إستل هاريس، جيف بيدجون.

ونشأت شخصية buzz بواسطة Tim Allen خلال أحداث فيلم Toy Story عام 1995، وهو أول فيلم يتم إصداره على الإطلاق بواسطة شركة Pixar، وحقق نجاحًا كبيرًا، دفع الشركة لتقديم عدة أجزاء بطولة شخصية buzz التي باتت معشوقة ومحببة للغاية لدى قطاع كبير من الأطفال.

وتدور أحداث فيلم Lightyear حول رائد الفضاء الشاب "باز لايتيير"، بعد أن تقطعت به السبل على كوكب معاد مع قائده وطاقمه، حيث يحاول إيجاد طريق للعودة إلى الوطن عبر المكان والزمان، بينما يواجه أيضًا تهديدًا لسلامة الكون. وشارك في كتابة الفيلم وأخرجه أنجوس ماكلين، وهو بطولة كريس إيفانز في شخصية "باز" مع كيكي بالمر، بيتر سوهن، جيمس برولين، تايكا وايتيتي، ديل سولز، أوزو أدوبا، وماري ماكدونالد لويس.