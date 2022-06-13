انت الان تتابع خبر إصابة الفنان هشام ماجد بفيروس كورونا.. وصلاح عبد الله يعلق: هو لسة فيه المدعوقة دي!والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الفنان هشام ماجد، من خلال حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” إصابته بفيروس كورونا، مطالبًا كل من تعامل معه بضرورة توخي الحذر.

ونشر “هشام” منشورًا على “فيس بوك” قال فيه: “الحمد لله إيجابي كورونا.. أي حد شافني أو عرفني أو لمحني يعمل الحاجات اللي المفروض تتعمل مش فاكر الجملة أوي”.

وقد لاقى منشور هشام ماجد تفاعل الكثير من المتابعين، منهم زملاءه في الوسط الفني الذين حرصوا على الدعاء له بالشفاء ومنهم ريهام عبد الغفور، نشوى مصطفى، أيتن عامر، أمير صلاح الدين، مهند حسني، هيثم دهب، وغيرهم.

كما علق الفنان صلاح عبد الله قائلًا: “إيه دا هوه لسه فيه المدعوقة دي؟!مليون سلامة ياإتش وطمني عليك ياحبيبي”.