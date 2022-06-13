بدرية طلبة لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي: مبروك الصلح يا حلوين

انت الان تتابع خبر بدرية طلبة لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي: مبروك الصلح يا حلوينوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة بدرية طلبة، على تهنئة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي، بالصلح مرة أخرى بعد أيام من أنباء الخلاف وشائعات الانفصال بينهما.

ونشرت “بدرية” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة تجمع بين ياسمين عبد العزيز والعوضي، وأرفقت معها التعليق التالي: “رسالة لبعض اللي يتعدوا على صوابع الايد الواحدة حضراتكم استعجلتوا قوي في اللت والشماتة وقلتو كلام متملينو ومشغلتوش دماغكم أن الخناقة وإلغاء المتابعة دا أكبر دليل على إن حياتهم طبيعية ودا شئ صحى”.

وتابعت: “ماهو معلش الحب زى الأكل لو مفيهوش توابل مش هيبقي له طعم، ربنا مايكتب على حد فراق حبيبه اللي بيخاف عليه وبيحبه من قلبه بصدق وبضمير، مبروك الصلح ياحلوين”.

يُذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد ألغت متابعة حساب زوجها أحمد العوضي على إنستجرام، وانتشرت شائعات تفيد بانفصال الثنائي، قبل أن تعود “ياسمين” لمتابعة الحساب من جديد، وهو ما يؤكد على حدوث الصلح.