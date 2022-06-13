انت الان تتابع خبر ياسمين الخطيب: ملائكة الرحمة في المستشفى سرقوا مجوهراتي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب، أنها تعرضت لسرقة مجوهراتها خلال تواجدها في المستشفى منذ يومين لتلقي العلاج، بعد محاولتها الانتحار، متهمة تمريض المستشفى بالسرقة.

وشرحت “ياسمين” ما حدث لها من خلال منشور نشرته عبر حسابها على موقع “فيس بوك” حيث قالت: “أنا بلبس بشكل دائم كولييه بفص ماسي، وآخر مرصع بحجر نادر ومحاط بماس طبيعي، لما وصلت المستشفى كنت بين الحياة والموت، ودخلت في غيبوبة، ولما فقت تاني يوم اكتشفت إن ملائكة الرحمة قلعوني الكولييهات -وأنا بموت- وسرقوها”.

وتابعت: “بس الأطرف إني أول ما فقت قالولي عايزين ناخد معاكي صور”.

يُذكر أن ياسمين الخطيب كانت قد أعلنت منذ يومين محاولتها الفاشلة للانتحار، وذلك عقب انفصالها عن زوجها رجل الأعمال رمضان حسني، والذي صرحت بأنه هو من أنقذها من محاولة الانتحار.