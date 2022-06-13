انت الان تتابع خبر بعد فترة صمت.. محمد الشقنقيري: ماتجوزتش غير مرة واحدة بس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد التصريحات التي أدلت بها عارضة الأزياء رحيل ذكري، خرج الفنان محمد الشقنقيري عن صمته، ليؤكد أنه لم يتزوج سوى زوجته الحالية، وأنه ترك الموضوع في يد القضاء.

وأضاف “الشقنقيري” في منشور من خلال حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” جاء فيه الآتي: “أنا لم أتزوج من أي أمرأة خلال فترة انفصالي عن زوجتي وحتي رجوعي لها، ولقد تركت الموضوع كما صرحت سابقًا في يد القضاء العادل على كل يشهر بي أو يدعي عليا بغير ذلك، شكرًا ولكم جميعًا كل الاحترام والتقدير”.

محامي الشقنقيري: اتخذنا كافة الإجراءات القانونية ضد رحيل ذكري

ومن جانبه، أصدر محامي الفنان محمد الشنقنقيري بيانًا لرئيس المجلس الأعلى للإعلام، جاء فيه ما يلي: “رئيس المجلس الأعلى للإعلام تحية طيبة وبعد، مقدمـه لسيادتكم المستشـار طـاهـر الخـولي المحـامي بـالنقض بصفته وكيــلا عـن الـفـنـان محمـد مـصـطفي الشقنقيري، ضد المدعوة / ه م ط ح أ وشهرتها رحيل ذكري، الموضـوع بتـاريخ ٢٠٢٢/٦/٤ فوجئ موكلي الفنـان، محمد الشقنقيري الممثـل والعضـو بنقابة المهـن التمثيلية بقيـام المـدعوة، هـاجر محمد طاهر حامـد أحـمـد وشهرتها رحيـل زكـري بنشـر فيديوهات ومنشورات تحمـل عبـارات فيهـا إساءة لسمعة موكلي وسب وقذف في حقه، وطعـن في الأعراض وتنسـب أمـورًا لمـوكلي لا صحـة لهـا وذلك عبر موقع التواصـل الاجتماعي فيس بوك والأنستجرام والتيك توك وبعض المواقع الإخبارية الأخرى”.

وأضاف البيان: “ولذلك قمنا باتخاذ كافة الإجراءات القانونيـة ضد المدعوة هـاجر أحمـد محمد في مباحـث إدارة الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخليـة، وقيـد المحضـر تحت رقم 9 أحـوال في ٢٠٢٢/٦/٧ والذي تم سـؤالنا فيـه وأخـذ كامـل أقوالنـا، وعليـه قامـت مباحث إدارة الحاسبات بإعداد تقرير فحـص فـنـي كـدت فيـه بصـحة الواقعـة وكـذا صـحـة أقوالنـا، وجاري عرض المحضر على النيابة العامة تمهيدا لإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية، لذلك نحيط علم سيادتكم اننـا قمنا باتخاذ كافة الإجراءات القانونيـة ضـد المـدعوة، وتحرير محضر لها حفاظا على حقوق موكلي، وذلك للعلم والإحاطة”.