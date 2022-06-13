انت الان تتابع خبر عاجل: رشوان توفيق يصيب بكسر في قدمه ووضعها بالجبس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت الإعلامية هبة رشوان، ابنة الفنان رشوان توفيق، من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي موقع الفيس بوك، وكشفت عن إصابة والدها بشرخ في قدمه، ووضعها في الجبس لمدة شهر تقريبا، حتى التماثل للشفاء.

تفاصيل إصابة رشوان توفيق يصيب بكسر في قدمه:

ونشرت هبة رشوان صورة لوالدها، بعد أزمته الصحية مع ابن شقيقه، وكتبت تعليق وقالت، بأن الحاج رشوان وقع، وحدث شرخ في قدمه، وبعد ما جبسها أخد الصورة للذكرى مع ابن عمي دكتور العظام اللي جبس قدمه، والنجم نجم برضه، لازم الصورة حتى لو في الجبس 30 يوم، ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بالسلامة.

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كما انه في وقت سابق، فقد أصدرت الدائرة الثالثة مدني، في محكمة جنوب القاهرة، قرار بشأن رفض الدعوى الأصلية المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق المقامة ضده، والتي تطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها.

كما تضمن ذلك القرار أيضا، بأن يتم إلزام ابنة الفنان رشوان توفيق بدفع المصاريف وقبول الدعوى الفرعية شكلا وفى الموضوع، وأيضا إلزام المدعى برد مبلغ 894 ألف جنيه، من خلال تلك القضية.