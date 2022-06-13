انت الان تتابع خبر وأخيرا اتصالحوا .. ياسمين عبد العزيز تنهي الخلاف مع أحمد العوضي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تم تداول عدة أنباء منذ قليل، والتي تفيد بأن الفنانة ياسمين عبد العزيز، قد أنهت الخلاف بينها وبين زوجها الفنان أحمد العوضي، وإن الثنائي قد تصالحوا مرة أخرى.

ياسمين عبد العزيز تنهي الخلاف مع أحمد العوضي:

كما ستعود ياسمين عبد العزيز مجددا لمتابعة أحمد العوضي، على موقع التواصل الاجتماعي موق انستجرام، وذلك بعد أيام من إلغاء متابعته.

ويذكر إنه تم تداولهاشتاج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، على موقع التواصل الاجتماعي موقع تويتر، وذلك بعد أنباء انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، ودخولها إلى المستشفى.

وفي وقت سابق فقد كشف الفنان أحمد العوضي، حقيقة الخلاف بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي موقع الفيس بوك.

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي