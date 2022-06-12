انت الان تتابع خبر مرض نجل الفنانة ميار الببلاوي .. تطورات حالته الصحية “ادعوله” والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة ميار الببلاوي، عن تفاصيل مرض نجلها، والتي تعتبر من أكثر الكلمات التي يبحث عنها الأشخاص خلال الساعات الماضية على محرك البحث جوجل، وبالأخص بعدما أعلنت أمس عن إصابته بجرثومة في المعدة.

تفاصيل مرض نجل الفنانة ميار الببلاوي:

وقالت ميار الببلاوي، الدكتور طمني، وقالي ابنك عنده مرض في فيروس في المعدة، وبيخف بعد 3 أيام، ولكن أعراضه صعبة، وكان يهمني يروح الامتحان لأنها آخر سنة، لكن لما شفت حالته صعبة قلت يارب يقف بس على رجله.

وكتبت في منشور قائلة، بجد عاجزة عن الشكر وربنا ما يحرمني منكم ولا من دعائكم، ابني خلص امتحانه ودعائي ودعاؤكم وإحساسه بيا وقبل كل ده رب العالمين يرسلوا الامتحان يمكن أقل من اللي كنت عاوزاه بس أكتر من اللي كنت متوقعاه، اللهم لك الحمد.

وأضافت الفنانة ميار الببلاوي، عن تفاصيل حالة نجلها الصحية وقالت، الحمد لله ابني راح الامتحان، أصحابه جم ومسندينه، هو كل حاجة ليا في الدنيا، لأني فقدت والده وهو عنده سنتين، ومن بعد وفاة ماما وقلبي دايمًا مقبوض، خاصة إنها تعبت نص ساعة وماتت.