محمد الشقنقيري يكشف حقيقة زواجة بعد انفصالة عن زوجته

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 09:28 مساءً - قال الفنان محمد الشقنقيري إنه لم يتزوج من اي امرأة خلال فترة انفصاله عن زوجته وحتى رجوعه إليها، موضحًا انه ترك الامر في يد القضاء العادل.

ونشر الشقنقيري صورا تجمعه بزوجته عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وعلق عليها قائلاً : “أنا لم أتزوج من أي أمرأة خلال فتره انفصالي عن زوجتي و حتي رجوعي لها ، و لقد تركت الموضوع كما صرحت سابقًا في يد القضاء العادل علي كل يشهر بي أو يدعي عليا بغير ذلك شكراً و لكم جميعًا كل الاحترام و التقدير” .

وكان الفنان محمد الشقنقيري قد واجه مؤخراً أزمة بينه وبين عارضة الأزياء رحيل ذكري التي صرحت بانها تزوجته عرفياً ، وكتب الشقنقيري من خلال حساب الفيس بوك الخاص به "يا جماعة دى الصفحة الرسمية الوحيدة لى وأى خبر متداول على أى صفحة من صفحات التواصل الاجتماعى ليس له أى علاقة بى فأنا حتى الآن لم أصرح بأى شىء لأى جهة إلا للجهات الرسمية، واتخذت جميع الإجراءات القانونية وتقدمت ببلاغ للنيابة العامة واتخذت جميع الإجراءات القانونية والحكم للقضاء وشكراً".