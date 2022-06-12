بالصور .. تهتك عضلة سمانة الفنان “مصطفي درويش” .. الف سلامة يا نجم

انت الان تتابع خبر بالصور .. تهتك عضلة سمانة الفنان “مصطفي درويش” .. الف سلامة يا نجموالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الفنان مصطفى درويش عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» إصابته بتهتك في عضلة السمانة.

إصابة مصطفي درويش

ونشر مصطفى درويش صورة لقدمه وبجواره عكاز وعلق عليها قائلا: «الحمد لله تهتك حاد من الدرجة الثانية في عضلة السمانة الحمد لله».

وأعلن الفنان مصطفى درويش صباح أمس، تعرضه لوعكة صحية بعد إعلانه خبر خطوبته بيوم واحد فقط، وكشف عن ذلك عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك».

ولم يعلن مصطفى درويش عن أي تفاصيل واكتفى بكتابة منشور قال فيه: «الحمد لله أي حاجه بتيجي من عند ربنا ألف حمد وشكر لك يا رب.. أنا راضي بكل قضائك وثمن وبندفعه الحمدلله وبدعوات الناس كله بيعدي وربنا بيستر الحمد لله».