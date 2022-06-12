انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده تطل من جديد بوصلة رقص بلدي من البلكونة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الإستعراضية فيفي عبده بنشر فيديو جديد لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.وظهرت فيفي عبده، في شرفة منزلها ، مرتدية سلوبت من اللون الزيتي المكشوفة من منطقة الصدر وترقص بلدي بطريقة مثير، مع استخدام الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات، معلقة :‏صباح الفل من إسكندرية.

وعلق الكثير من الجمهور علي هذا الفيديو بينها :الله ينطيني واهسج بس- خلاص راحت عليكي- اسكندرية منورة يا فوفا.

وشاركت فيفي عبده في مسلسل شغل عالي مع كلا من شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.