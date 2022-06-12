انت الان تتابع خبر اتفرج : جاستن بيبر يكشف عن إصابته بشلل في الوجه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف النجم الأمريكي جاستن بيبر عن إصابته بشلل جزئي في وجهه تم تشخيصه على أنه من متلازمة رامسي هانت، حيث تشمل شلل الوجه على نفس الجانب وألم الأذن والحويصلات على الوجه.

وشرح جاستن في مقطع فيديو على "انستغرام"، ما حصل معه وكيف تم تشخيص إصابته بهذا المرض، وذلك بعد إجباره على إلغاء مواعيد الجولة الفنية التي كان يقوم بها، واعدا جمهوره بأنه سيتحسن.

وأعرب جاستن عن أمله في أن يعود وجهه "إلى حيث من المفترض أن يكون". كما شكر المعجبين على كل ما قدموه من تشجيع ودعم. ووعدهم قائلا "سوف أتحسن".

وأضاف "أقوم بكل تمارين الوجه هذه لإعادة وجهي إلى طبيعته وسيعود إلى طبيعته. لقد حان الوقت فقط. لا نعرف كم من الوقت سيستغرق ذلك، ولكن سيكون على ما يرام. لدي أمل و أنا أثق بالله. أثق في أن هذا كله لسبب ولست متأكدا مما هو عليه الآن، لكنني في هذه الأثناء سأرتاح ".

كما أوضح أنه غير قادر جسديا على الأداء على خشبة المسرح في هذه المرحلة "هذا أمر خطير جدا كما ترون".

وتم ملاحظة عين جاستن اليمنى كيف كانت غير قادرة على الوميض والجانب الأيمن من وجهه لم يتحرك في الفيديو.