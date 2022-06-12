انت الان تتابع خبر شاعر يهاجم الفنانة شيرين عبد الوهاب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تسبب رد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على سؤال أحد المتابعين عبر خاصية "القصص القصيرة" على "انستغرام" بإشعال خلاف مع الشاعر بهاء الدين محمد.

وهاجم الشاعر بهاء الدين محمد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بعد إعلانها عن ندمها على أغنية "ما تجرحنيش".

وقال الشاعر بهاء الدين محمد: "مش متعود أرد على أى حد . ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف إنه مهما إتعود يغلط لازم ييجى عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلى باله وخاصة لما حد ف كل كارثة يدافع عنها !!!".

وتابع بهاء الدين محمد: وحتكلم باختصار جدا: المشهد الأول ":أول يوم دخلت شيرين عبدالوهاب مكتبى كانت مع الأستاذ نصر حروس اللى هو صاحب الفضل ف تقديمها وبعد دقائق من اللقاء لقينا شيرين بتبكى وسألها نصر بتعيطى ليه ردت علشان أنا قاعده مع الأستاذ بهاء !!!".

وأضاف بهاء الدين محمد والمشهد الثاني: رشحتها تغنى كتير بنعشق ولولا موافقة نصر إحتراما للعشرة اللى بنا ماكانتش ح تغنيها لأنها كانت موقوفه من النقابة، وتابع : "المشهد الثالث .. لما فوجئت بمدير أعمالها الرجل اللى أنا بأحبه وبأحترمه لقيته بيكلمنى نيابه عنها ويقولى سمعنى الجديد وده طبعا خطأ لأن اللى بيغنى مهما كان إسمه مش المفروض يغلط غلطة زى دى !!! لأن المشهد ده مش لايق على المشهد الأول ".

واستكمل المشهد الرابع والأخير: أغنية ماتجرحنيش أنا لحد الأن مش عاجبنى غُنا شيرين مع إحترامى الكامل لصوتها وأكيد لولا الأستاذ نصر ماكانش ح يتم اللقاء ، وماتجرحنيش من أهم أعمالى ومن حقى أدافع عنها نتاج تهور اللى غنيتها ".

واعتبر بهاء الدين محمد أن الفنانة شيرين عبر هذا الإعلان تحارب نفسها وتخطئ بحق المبدعين الذين ساهموا في إنتاج العمل.

وأضاف: "عشان أكتب الكلام ده يبقى شيرين غلطانه كالعادة بس كان لازم أقولها ماتعمليش كده تانى وأنتى بتكبرى بس مش ح تعدى حدود حجم بعض الأسماء ولا أعمالهم ".

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