انت الان تتابع خبر عسلية ومدوخة بشرية.. ميرهان حسين تسحر متابعيها على إنستجرام والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثارت الإطلالة الأخيرة للفنانة ميرهان حسين، إعجاب وتفاعل الكثير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين عبروا عن إعجابهم ببساطة تلك الإطلالة.

حيث نشرت “ميرهان” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” أحدث صورة لها، والتي ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس صيفية بسيطة، وتضع ميكاج هادئ أبرز جمال ملامحها، وتقف بجانب إحدى النوافذ.

وقد علق الكثير من المتابعين على الصورة بتعليقات مثل: “إيه الجمال ده”، “عسلية ومدوخة البشرية”، “أحلى واحدة”.

يُذكر أن مسلسل “نقل عام” كان أحدث أعمال الفنانة ميرهان حسين، والذي عُرض في سباق شهر رمضان الماضي، وشاركها في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم محمود حميدة، سميحة أيوب، سوسن بدر، أحمد بدير، دينا، محمد محمود عبد العزيز، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.