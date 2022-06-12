انت الان تتابع خبر محمد عادل امام يستعد لغزو العالم بفيلمه الجديد “عمهم”والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ستعد الفنان محمد عادل امام لطرح فيلمه الجديد “عمهم” في دور العرض السينمائي في مصر والعديد من الدول العربية والأجنبية.

حيث كتب “إمام” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام” منشورًا يحتوي على بوستر الفيلم، وأرفق معه التعليق التالي: “توكلنا على الله عمهم يغزو العالم 7 يوليو بجميع سينمات مصر إن شاء الله، ويوم 21 يوليو بسينمات السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، العراق، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ساحل العاج، مالي، بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجابون، غينيا، كوناكري، مدغشقر، النيجر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، السنغال، جيبوتي، تشاد، توجو، و23 يوليو في المملكة المتحدة البريطانية وفرنسا”.