وعكة صحية تصيب الفنانة هايدي موسى.. اعرف التفاصيل

انت الان تتابع خبر وعكة صحية تصيب الفنانة هايدي موسى.. اعرف التفاصيلوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة هايدي موسى لوعكة صحية، لم تكشف عن تفاصيلها، أو ما إذا كانت أدت لدخولها المستشفى أم لا.

حيث نشرت “هايدي” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة تظهر فيها يدها ومعلق فيها الكانيولا، وأرفقت معها التعليق التالي: “بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم”، وتفاعل الكثير من المتابعين مع منشور “هايدي” وتمنوا لها السلامة.