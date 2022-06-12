انت الان تتابع خبر مصطفى درويش يوضح سبب دخوله المستشفى ويناشد جمهوره: ادعولي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف الفنان مصطفى درويش عن حقيقة إصابته، والتي نُقل على إثرها إلى المستشفى أمس لتلقي العلاج.

ث نشر “درويش” من خلال حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” صورة لساقة، وأرفق معها التعليق التالي: “الحمد لله تهتك حاد من الدرجة الثانية في عضلة السمانة الحمد لله، ربنا يستر ومتحتاجش تدخل جراحي بعد أسبوع محتاج دعواتكم”.

يُذكر أن الفنان مصطفى درويش كان قد أعلن منذ أيام عن خطوبته، حيث نشر من خلال حسابه على وقع “فيس بوك” منشورًا قال فيه “أنا قريت الفاتحة النهاردة” دون أن يكشف أي تفاصيل عن هذا الارتباط.

وكانت حكاية “ويبقى الأثر” ضمن مسلسل “إلا أنا” هي آخر أعمال الفنان مصطفى درويش، والتي اشترك في بطولتها كلًا من نجلاء بدر، رانيا منصور، إيناس كامل، محمد التاجي، فكرة يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج أحمد يسري.