انت الان تتابع خبر لماذا اعتذرت نوال الزغبي عن حفلها في دار الأوبرا المصرية.. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت مؤخرًا الفنانة نوال الزغبي بالاعتذار عن حفلها الغنائي الخاص، المقرر له أن يقام بمصر يوم العشرون من شهر يونيو الجاري، والذي من المقرر له أيضًا أن يقام بدار الأوبرا المصرية.

نوال الزغبي تعتذر عن حفلها الغنائي بالأوبرا المصرية

اعتذرت مؤخرًا الفنانة نوال الزغبي عير حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر “، عن حفلها الغنائي المقرر لها أن يقام بدار الأوبرا المصرية يوم العشرون من شهر يونيو الجاري، وقد كتبت قائلة: “بعد الجدل الكبير الذي رافق حفل دار الأوبرا المسرية، وسوء التنظيم الذي رافقه، والفوضى المعروفة الأسباب.. قررت احترامًا لنفسي ولكل المحبين، أن اعتذر عن إقامة الحفل”.