فن ومشاهير

مايا دياب تطل على جمهورها بالروب الأبيض فى احدث ظهور لها بانستجرام

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 05:22 مساءً - حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب، علي مشاركة متابعيها صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مايا دياب في الصورة بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير لها، مرتدية روب أبيض، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أنه طرحت الفنانة مايا دياب أغنية "أمى يا أمى" وهى أغنية خاصة للأمهات اللاتى ينجبن أطفالهن قبل وقتهن الطبيعى مع مشاكل صحية يعانون منها طيلة حياتهم "الأطفال المبتسرين".

الأغنية كلمات منير بو عساف الحان وتوزيع هادي شرارة وصورتها مايا بطريقة عفوية مؤثرة مع المخرج رجا نعمة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا